На Одещині судитимуть правоохоронця, який за 15 тис. доларів "допомагав" зі списанням з військового обліку

фото: ДБР

В Одеській області правоохоронець за грошову винагороду обіцяв оформити незаконне списання з військового обліку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, правоохоронець використовував службове становище для пошуку чоловіків, які ухилялися від мобілізації та перебувають у розшуку. Потенційним "клієнтам" він пропонував вирішення питання через знайомих медичних фахівців.

Відомо, що він за 15 тисяч доларів США пообіцяв організувати оформлення інвалідності відповідної групи через медико-соціальну експертизу. Такий статус дозволяв би особі бути знятою з військового обліку.

Корупціонера затримали під час передачі грошей. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині затримали правоохоронця, який за 6000 доларів переправляв чоловіків до Придністров’я.