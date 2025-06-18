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18 июня 2025, 14:57

Юрий Бутусов: Мобилизация – проблема не только ТЦК, а всего государства

18 июня 2025, 14:57
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фото: Facebook/Юрий Бутусов
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Известный журналист Юрий Бутусов рассказал о ключевых проблемах, которые сегодня существуют в системе мобилизации в Украине

Об этом говорилось в интервью "Украинской правде", передает RegioNews.

По словам Бутусова, мобилизация всегда была принудительной и сложной процедурой, но в нашей стране она дополнительно затруднена плохой организацией и коррупционными схемами.

Он подчеркнул, что Территориальные центры комплектования (ТЦК) — это часть заслуживающих уважения украинских Сил обороны и что все проблемы мобилизации — это проблема государства в целом, а не только ТЦК. По его мнению, мобилизация должна быть подотчетна перед командирами на фронте, которые должны отчитываться о реальных пополнениях в свои подразделения.

Вместо этого сейчас система мобилизации фрагментирована, что создает условия для коррупции. В частности, журналист указывает на распространенную практику продажи медицинских справок о непригодности к службе, а также приводит пример главы МСЭК Хмельницкой области, которая, по словам Бутусова, стала мультимиллионером благодаря коррупционным схемам в системе.

"Повсюду нужно делать замкнутые цепи ответственности и исполнительской дисциплины, которые привязываются к результату. А результат – это фронт, люди нужны там", — отметил журналист.

Напомним, недавно в Киеве во время транспортировки в сборный пункт ТЦК двое мобилизованных предприняли попытку побега из авто, в результате падения на дорогу один из них погиб.

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