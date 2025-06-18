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18 червня 2025, 13:55

В армії гостра нестача людей, потрібні зміни: Бутусов пояснив, чому мобілізувався в піхоту

18 червня 2025, 13:55
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фото: facebook.com/butusov.yuriy
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Український журналіст Юрій Бутусов пояснив причини своєї раптової мобілізації та чому саме зараз важливо зайняти своє місце в арм

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає RegioNews.

22 травня Юрій Бутусов оголосив про свою мобілізацію до 13-ї бригади НГУ "Хартія" в солдати-стрільці.

Він вважає, що Україні потрібні зміни, адже саме зараз спостерігається "період максимального напруження всіх сил нації, коли треба визначити своє місце в строю".

"В армії — гостра нестача людей, гострий дефіцит, і потрібні зміни. Змін згори не буде. Їх не варто очікувати — вони робляться виключно під тиском громадськості, з величезним запізненням", — переконаний журналіст.

Він вирішив служити в тій військовій частині, у яку вірить, і де є мотивація у командирів воювати якістю, а не кількістю.

"Мій стан здоров'я, я вважаю, дозволяє мені виконати свій обов'язок і зайняти своє місце серед піхотинців, показати свої можливості в сучасному бою", — додав Юрій Бутусов.

Нагадаємо, у травні журналіст Юрій Бутусов повідомив, що мобілізувався до 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія". Наразі він проходить навчання.

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