В армії гостра нестача людей, потрібні зміни: Бутусов пояснив, чому мобілізувався в піхоту
Український журналіст Юрій Бутусов пояснив причини своєї раптової мобілізації та чому саме зараз важливо зайняти своє місце в арм
Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає RegioNews.
22 травня Юрій Бутусов оголосив про свою мобілізацію до 13-ї бригади НГУ "Хартія" в солдати-стрільці.
Він вважає, що Україні потрібні зміни, адже саме зараз спостерігається "період максимального напруження всіх сил нації, коли треба визначити своє місце в строю".
"В армії — гостра нестача людей, гострий дефіцит, і потрібні зміни. Змін згори не буде. Їх не варто очікувати — вони робляться виключно під тиском громадськості, з величезним запізненням", — переконаний журналіст.
Він вирішив служити в тій військовій частині, у яку вірить, і де є мотивація у командирів воювати якістю, а не кількістю.
"Мій стан здоров'я, я вважаю, дозволяє мені виконати свій обов'язок і зайняти своє місце серед піхотинців, показати свої можливості в сучасному бою", — додав Юрій Бутусов.
Нагадаємо, у травні журналіст Юрій Бутусов повідомив, що мобілізувався до 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія". Наразі він проходить навчання.