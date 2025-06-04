Суд залишив без змін запобіжний захід скандальній ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
Апеляційна палата ВАКС не задовольнила апеляційну скаргу та залишила без змін запобіжний захід колишній главі Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі. Вона перебуватиме під вартою до 13 липня з можливістю внесення 112 млн грн застави
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на suspilne.media
"Сьогодні, 4 червня, в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відбувся розгляд апеляційної скарги щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній у незаконному збагачені колишній очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяні Крупі. Суд її не задовільнив", - йдеться в повідомленні.
Адвокат Тарас Пошиванюк попросив змінити запобіжний захід Тетяні Крупі на домашній арешт чи більш мʼякий, адже, за його словами, перебування підозрюваної в СІЗО протягом 8 місяців — це занадто суворий запобіжний захід.
Апеляційна палата ВАКС не задовольнила апеляційну скаргу, залишивши без змін запобіжний захід Тетяні Крупі.
Нагадаємо, Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагачені, звільнили з посади. Під час обшуків у неї вилучили 5 млн доларів.