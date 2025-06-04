Суд залишив без змін запобіжний захід скандальній ексголові Хмельницької МСЕК Крупі

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Апеляційна палата ВАКС не задовольнила апеляційну скаргу та залишила без змін запобіжний захід колишній главі Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі. Вона перебуватиме під вартою до 13 липня з можливістю внесення 112 млн грн застави

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на suspilne.media

"Сьогодні, 4 червня, в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відбувся розгляд апеляційної скарги щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній у незаконному збагачені колишній очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяні Крупі. Суд її не задовільнив", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Тарас Пошиванюк попросив змінити запобіжний захід Тетяні Крупі на домашній арешт чи більш мʼякий, адже, за його словами, перебування підозрюваної в СІЗО протягом 8 місяців — це занадто суворий запобіжний захід.

Апеляційна палата ВАКС не задовольнила апеляційну скаргу, залишивши без змін запобіжний захід Тетяні Крупі.

Нагадаємо, Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагачені, звільнили з посади. Під час обшуків у неї вилучили 5 млн доларів.