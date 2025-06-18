На Тернопільщині офіцера ТЦК судитимуть за службову недбалість
За матеріалами ДБР судитимуть офіцера ТЦК, через недбалість якого продукти для бійців на 320 тис. грн опинились на смітнику
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
За даними слідства, офіцер, виконуючи обов’язки начальника продовольчого забезпечення, оформлював документи на видачу харчів нібито для військовослужбовців, які фактично не проходили службу.
"Таким чином протягом певного часу безпідставно видали продовольство на понад 3 тисячі осіб. Частина продуктів не потрапила до захисників, а була просто відправлена на смітник", - йдеться у повідомленні.
Військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Нагадаємо, на Тернопільщині депутат за 8-10 тис. доларів допомагав ухилянтам.
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