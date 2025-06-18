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18 червня 2025, 13:44

Після аварії у Франції додому повернулися 40 українських підлітків

18 червня 2025, 13:44
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фото: МЗС
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У вівторок, 17 червня, до України прибула перша група з 40 українських підлітків та супроводжуючих осіб, які постраждали внаслідок масштабної аварії у Франції

Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України, передає RegioNews.

Зазначається, що повернення стало можливим завдяки скоординованій роботі українських та іноземних служб.

З моменту трагедії дипломати України у Франції, Австрії та Представництві МЗС в Ужгороді безперервно працювали над тим, щоб надати постраждалим необхідну допомогу: були на зв'язку з лікарнями, організовували логістику та супровід на кожному етапі шляху додому.

Дітей та дорослих евакуювали залізничним транспортом за маршрутом: Париж – Відень – Чоп – Чернівці.

Наразі у французьких лікарнях залишаються ще дев'ятеро українців. Українські консули продовжують перебувати з ними на зв'язку та контролюють ситуацію.

Нагадаємо, що 13 червня на автомагістралі A81 (Ренн–Ле‑Ман) туристичний автобус із дітьми та їхніми супроводжувачами з'їхав у кювет і перекинувся. Унаслідок цієї ДТП загинули четверо людей, троє з них — громадяни України.

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Україна Франція ДТП підлітки лікарня залізниця повернення додому
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