Після аварії у Франції додому повернулися 40 українських підлітків

фото: МЗС

У вівторок, 17 червня, до України прибула перша група з 40 українських підлітків та супроводжуючих осіб, які постраждали внаслідок масштабної аварії у Франції

Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України, передає RegioNews.

Зазначається, що повернення стало можливим завдяки скоординованій роботі українських та іноземних служб.

З моменту трагедії дипломати України у Франції, Австрії та Представництві МЗС в Ужгороді безперервно працювали над тим, щоб надати постраждалим необхідну допомогу: були на зв'язку з лікарнями, організовували логістику та супровід на кожному етапі шляху додому.

Дітей та дорослих евакуювали залізничним транспортом за маршрутом: Париж – Відень – Чоп – Чернівці.

Наразі у французьких лікарнях залишаються ще дев'ятеро українців. Українські консули продовжують перебувати з ними на зв'язку та контролюють ситуацію.

Нагадаємо, що 13 червня на автомагістралі A81 (Ренн–Ле‑Ман) туристичний автобус із дітьми та їхніми супроводжувачами з'їхав у кювет і перекинувся. Унаслідок цієї ДТП загинули четверо людей, троє з них — громадяни України.