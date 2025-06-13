15:14  13 червня
На Закарпатті ремонтують дорогу до Говерли
13:20  13 червня
На Миколаївщині у гаражі підірвався 11-річний хлопчик
12:06  13 червня
У Дніпрі з’явилися гнізда гігантської оси: що відомо
UA | RU
UA | RU
13 червня 2025, 18:13

Загиблі та поранені: у Франції в ДТП потрапив автобус з українцями

13 червня 2025, 18:13
Читайте также на русском языке
Фото: icimaine
Читайте также
на русском языке

У Франції сталась аварія з пасажирським автобусом. Відомо, що серед пасажирів були українці

Про це повідомляє Le Parisien, передає RegioNews.

Аварія сталась поблизу міста Ле-Ман, на автомагістралі A81 між Ренном і Ле-Маном, в комуні Дегре. Автобус з'їхав у кювет. Відомо, що в салоні було близько 60 українців.

За даними ЗМІ, 4 людини загинули, 11 отримали важкі поранення і 34 – легкі травми.

"Сьогодні вранці на трасі A81 сталася дуже серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, який перевозив дорослих та підлітків. Початкова кількість жертв дуже висока, кілька людей загинули", - сказав міністр транспорту Філіп Табаро.

Згодом у міністерстві закордонних справ України повідомили, що доручили Департаменту консульської служби МЗС та Посольству України у Франції тримати ситуацію на особливому контролі та забезпечити належну допомогу постраждалим громадянам України.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Польщі потрапив у аварію автобус, в салоні якого були українці. Повідомлялось, що отримали поранення 15 людей. Серед них 12 пасажирів автобуса, водій вантажівки та двоє пожежників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Франція аварія
На Житомирщині водій Lexus збив 14-річну дівчинку
13 червня 2025, 16:47
У Рівному 21-річний чоловік викрав авто та вчинив на ньому ДТП
13 червня 2025, 13:43
На Львівщині підліток потрапив до лікарні після наїзду автомобіля
13 червня 2025, 12:43
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
Підприємство на Дніпропетровщині змусили відшкодувати понад 20 млн грн несплачених податків
13 червня 2025, 19:29
Керівництво "Центренерго" підозрюють у розтраті майже 47 млн грн бюджетних коштів
13 червня 2025, 19:07
Справа про корупцію в Мінрегіоні: експосадовці, які пов'язані з Чернишовим, отримали підозри
13 червня 2025, 18:55
На Дніпропетровщині директор підприємства розтратив 5,5 млн грн, призначених для Сил оборони
13 червня 2025, 18:47
Суд оштрафував трьох жителів Полтавщини за незаконний продаж пального
13 червня 2025, 18:37
У Києві демонтували майже 700 незаконних МАФів та кіосків
13 червня 2025, 18:21
"ПриватБанк" попередив про проведення планових технічних робіт
13 червня 2025, 17:59
У Криму окупанти намагаються відібрати храм у католиків
13 червня 2025, 17:49
Поліцейські Рівненщини затримали 2 зловмисників, які організували незаконний перетин кордону
13 червня 2025, 17:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »