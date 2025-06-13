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У Франції сталась аварія з пасажирським автобусом. Відомо, що серед пасажирів були українці

Про це повідомляє Le Parisien, передає RegioNews.

Аварія сталась поблизу міста Ле-Ман, на автомагістралі A81 між Ренном і Ле-Маном, в комуні Дегре. Автобус з'їхав у кювет. Відомо, що в салоні було близько 60 українців.

За даними ЗМІ, 4 людини загинули, 11 отримали важкі поранення і 34 – легкі травми.

"Сьогодні вранці на трасі A81 сталася дуже серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, який перевозив дорослих та підлітків. Початкова кількість жертв дуже висока, кілька людей загинули", - сказав міністр транспорту Філіп Табаро.

Згодом у міністерстві закордонних справ України повідомили, що доручили Департаменту консульської служби МЗС та Посольству України у Франції тримати ситуацію на особливому контролі та забезпечити належну допомогу постраждалим громадянам України.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Польщі потрапив у аварію автобус, в салоні якого були українці. Повідомлялось, що отримали поранення 15 людей. Серед них 12 пасажирів автобуса, водій вантажівки та двоє пожежників.