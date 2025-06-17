У Чернігові жінка-водій збила на переході 13-річну дитину

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Аварія сталася сьогодні, 17 червня, на вулиці 1-ї танкової бригади в Чернігові. Підлітка ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.

За даними слідства, водійка автомобіля Dodge Dart не зупинилася перед нерегульованим пішохідним переходом та наїхала на 13-річного хлопця.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні ", ― йдеться в повідомленні.

Попередньо, за кермом перебувала 39-річна жителька Чернігова. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.