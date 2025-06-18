У Тернополі неповнолітній викрав авто і в'їхав у стовп

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що у нього викрали автомобіль. Транспортний засіб він залишив на ніч біля будинку, а вранці він зник.

Правоохоронці виявили автомобіль на одній із вулиць обласного центру у пошкодженому стані. Як з’ясувалось, авто викрав 16-річний житель Тернополя. Покатавшись на чужій машині, він хотів її повернути, але дорогою потрапив у ДТП — в'їхав у стовп. Після цього втік.

Тепер горе-водію загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині водій Toyota збив пенсіонерку і втік.