После аварии во Франции домой вернулись 40 украинских подростков

фото: МИД

Во вторник, 17 июня, в Украину прибыла первая группа из 40 украинских подростков и сопровождающих лиц, пострадавших в результате масштабной аварии во Франции

Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что возврат стал возможным благодаря скоординированной работе украинских и иностранных служб.

С момента трагедии дипломаты Украины во Франции, Австрии и Представительстве МИД в Ужгороде беспрерывно работали над тем, чтобы оказать пострадавшим необходимую помощь: были на связи с больницами, организовывали логистику и сопровождение на каждом этапе пути домой.

Детей и взрослых эвакуировали железнодорожным транспортом по маршруту: Париж – Вена – Чоп – Черновцы.

Пока во французских больницах остаются еще девять украинцев. Украинские консулы продолжают находиться с ними на связи и контролируют ситуацию.

Напомним, что 13 июня на автомагистрали A81 (Ренн-Ле-Ман) туристический автобус с детьми и их сопровождающими съехал в кювет и опрокинулся. В результате этого ДТП погибли четыре человека, трое из них — граждане Украины.