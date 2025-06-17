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17 червня 2025, 17:38

Кількість жертв зросла: 10 загиблих у Києві, 2 — в Одесі

17 червня 2025, 17:38
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фото: Національна поліція України
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Станом на 17 годину 30 хвилин 17 червня внаслідок масованої ракетної атаки рф, в Україні загинули щонайменше 12 осіб

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Найбільше жертв у Києві. Там підтверджено загибель 10 мирних мешканців. Ще двоє людей загинули в Одесі, їхні тіла витягли з-під завалів.

Зауважимо, що цифри можуть змінюватись щомиті. Під час рятувальних робіт нерідко знаходять фрагменти тіл, які спочатку вважаються окремими загиблими. Остаточні висновки щодо кількості жертв роблять експерти-криміналісти. Вони проводять аналіз у спеціальній мобільній ДНК-лабораторії, що дозволяє ідентифікувати останки.

На місцях влучань, де постраждала житлова інфраструктура, продовжують працювати рятувальники, слідчі та працівники поліції. Особливу увагу зосереджено на двох точках у столиці, де під завалами, за попередніми даними, ще можуть залишатися люди.

Рятувальна операція триває безперервно. Служби працюють у цілодобовому режимі, поки не буде знайдено всіх зниклих.

Раніше повідомлялося, у Києві з-під завалів будинку дістали тіла п'яти загиблих: пошуки тривають.

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