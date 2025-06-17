Ракетний обстріл Одеси: з-під завалів деблокували тіло другої загиблої жінки
Кількість жертв внаслідок російського ракетного удару по Одесі 17 червня зросла до двох. Під завалами рятувальники виявили тіло ще однієї жінки
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
За його словами, за медичною допомогою звернулися 26 людей. Усі постраждалі продовжують лікування амбулаторно.
"На жаль, кількість жертв російської дронової атаки зросла. Під завалами щойно знайшли тіло 78-річної жінки. Висловлюю щирі співчуття родині загиблої", — зазначив Олег Кіпер.
Наразі на місцях триває ліквідація наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, після ранкової ракетної атаки РФ по Одесі рятувальники виявили під завалами будівлі тіло загиблої 60-річної жінки.
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