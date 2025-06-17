фото: Национальная полиция Украины

По состоянию на 17 часов 30 минут 17 июня в результате массированной ракетной атаки рф, в Украине погибли по меньшей мере 12 человек

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Больше всего жертв в Киеве. Там подтверждена гибель 10 мирных жителей. Еще два человека погибли в Одессе, их тела вытащили из-под завалов.

Отметим, что цифры могут меняться ежесекундно. В ходе спасательных работ нередко находят фрагменты тел, которые первоначально считаются отдельными погибшими. Окончательные выводы о количестве жертв делают эксперты-криминалисты. Они проводят анализ в специальной мобильной ДНК-лаборатории, позволяющей идентифицировать останки.

На местах попадания, где пострадала жилищная инфраструктура, продолжают работать спасатели, следователи и полицейские. Особое внимание уделено двум точкам в столице, где под завалами, по предварительным данным, еще могут оставаться люди.

Спасательная операция продолжается непрерывно. Службы работают в круглосуточном режиме, пока не будут найдены все пропавшие.

Ранее сообщалось, в Киеве из-под завалов дома извлекли тела пяти погибших: поиски продолжаются.