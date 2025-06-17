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17 червня 2025, 16:58

Україна робить перший крок до реалізації мінеральної угоди зі США, — The New York Times

17 червня 2025, 16:58
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фото: NYT.
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The New York Times повідомила, що Україна зробила перший крок до реалізації мінеральної угоди зі США — підготовку тендеру на освоєння родовища літію в центральній частині

Про це йдеться в газеті The New York Times, передає RegioNews.

Як пише видання:

"Київ прагне показати адміністрації Трампа, що ця угода може принести швидкі й відчутні результати".

Угода дозволяє американським компаніям брати участь у видобутку стратегічних мінералів.

За словами джерел NYT, уряд "схвалив перші кроки щодо дозволу приватним інвесторам розробляти велике державне родовище літію". Потенційні учасники торгів - група з компанією TechMet і мільярдером Рональдом С. Лаудером. Вони закликали відкрити торги ще у 2023 році.

У контексті домовленостей, "половина доходів українського уряду від видобутку корисних копалин спрямовуватиметься до спільного інвестиційного фонду США та України". Частину прибутку отримає і американська сторона.

"Пан Трамп зобразив цю домовленість як виплату за минулу допомогу США цій охопленій війною країні".

Хоча рішення поки не остаточне, воно стало сигналом політичного наміру. Видання вважає, що Київ демонструє прогрес на тлі "дедалі більших побоювань, що Білий дім може вийти з переговорів".

Цього місяця українська делегація на чолі з міністеркою економіки Юлією Свириденко презентувала у Вашингтоні проєкти з розробки літію, графіту й титану.

"Це саме ті стратегічні ініціативи, в яких співпраця США та України може принести взаємну вигоду", — зазначила Свириденко.

NYT також підкреслює: США прагнуть зменшити залежність від Китаю, який "використовував експортні обмеження на ці мінерали, щоб чинити тиск на пана Трампа з метою досягнення торговельної угоди".

За оцінками, Україна має майже половину з 50 мінералів, які США вважають критично важливими. Але аналітики попереджають: більшість проєктів можуть стати прибутковими лише через багато років.

Раніше повідомлялося про угоду між Україною та США, яка стосується 57 мінералів, в ній також йдеться про допомогу ЗСУ.

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угода мінеральна вода США Україна видобуток війна
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