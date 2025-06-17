Віце-премʼєр-міністр Чернишов виїхав за кордон і не повернувся в Україну

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Про це повідомив журналіст Михайло Ткач, передає RegioNews.

"6 днів тому Чернишов анонсував форум, який організовує його міністерство, а сьогодні він на власний форум, який відбувається в Києві, включився онлайн", - повідомив журналіст.

За інформацією джерел УП, кордон він не перетинав.

На минулому тижні НАБУ і САП затримали якраз двох соратників Чернишова у справі про можливу корупцію у Мінрегіоні, який свого часу очолював цей політик. Один із чиновників був уже біля кордону. Сам Чернишов на момент вручення підозр опинився у відрядженні. Однак, як повідомляли ЗМІ, НАБУ все ж таки невдовзі готується оголосили про підозру й самому Чернишову.