Стало відомо, скільки українців не планують повертатися з-за кордону

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Понад 6,9 мільйона українців змушені були покинути свою батьківщину через повномасштабне вторгнення Росії. Держава має вжити заходів для створення умов, які б сприяли їх поверненню додому

Про це інформує "Укрінформ" із посиланням на заяву Уповноваженого ВР із прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, торік Секретаріат Уповноваженого провів масштабне дослідження становища українців за кордоном, яке включало опитування понад 4 тисяч респондентів, фокус-групи та зустрічі з громадами. Це стало основою аналітичного звіту "Вимушене переміщення за кордон", презентованого в березні.

Згідно з результатами дослідження, 38% українців вже адаптувалися в інших країнах і не планують повертатися, в той час як 25% мають намір повернутися найближчим часом. Основними чинниками, що впливають на це рішення, є завершення бойових дій, можливість працевлаштування та доступне житло.

"Наше завдання сьогодні — не лише захищати права українців за кордоном, а й створювати умови для їхнього повернення додому. Це не тільки про демографію, це про майбутнє нашої країни", – підкреслив Лубінець.

Омбудсмен також наголосив на необхідності розробки державою ефективних механізмів реінтеграції для повернення громадян, що включають програми працевлаштування, житлове забезпечення, психологічну допомогу та підтримку української ідентичності за кордоном.

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Нагадаємо, з початком літніх канікул та активізацією туристичного сезону прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону фіксують збільшення пасажиропотоку на 25% у пунктах пропуску на Львівщині.