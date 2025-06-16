Трагедія у Франції: в ДТП загинули українські підлітки – нові деталі аварії

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Один із двох водіїв українського автобуса, що потрапив у страшну аварію на автомагістралі A81 в регіоні Сарта у Франції отримав офіційне звинувачення у ненавмисному вбивстві

Про це повідомляє Le Monde із посиланням на заяву прокурорки Парижа Лоре Беккуо, передає RegioNews.

Аварія сталася на автомагістралі A81 поблизу міста Дегре, коли автобус з 58 людьми, переважно українськими підлітками віком 15–17 років, повертався з навчального обміну у французькому місті Плоермель до Кіцманя Чернівецької області.

В результаті аварії загинули четверо дорослих, а понад 50 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Зокрема, 9 осіб зазнали тяжких травм, 18 перебувають у стані середньої тяжкості, а 29 отримали легкі ушкодження.

За даними на 15 червня, стан постраждалих стабілізувався, і загрози життю немає.

Прокуратура Парижа повідомила, що обидва водії автобуса пройшли тестування на наявність алкоголю та наркотичних речовин, яке дало негативний результат. Водія, який перебував за кермом під час аварії, помістили під судовий нагляд. Йому заборонено керувати будь-яким транспортом. Другого водія відпустили без обвинувачень.

Наразі триває розслідування причин аварії, і справа знаходиться на контролі у французьких правоохоронців.

Нагадаємо, що 13 червня на автомагістралі A81 (Ренн–Ле‑Ман) туристичний автобус із дітьми та їхніми супроводжувачами з'їхав у кювет і перекинувся.

Унаслідок цієї ДТП загинули четверо людей, троє з них — громадяни України.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українське МЗС негайно направило до місця події команду дипломатів і консулів на чолі з Послом України у Франції.