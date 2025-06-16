11:28  16 червня
Киянка отримала понад 100 рецептів на метадон, обманюючи лікарів
08:00  16 червня
У ЗСУ порахували втрати російської армії за тиждень
06:00  16 червня
У центрі Тернополя 12-річна школярка погрожувала вбити людину
UA | RU
UA | RU
16 червня 2025, 12:45

Трагедія у Франції: в ДТП загинули українські підлітки – нові деталі аварії

16 червня 2025, 12:45
Читайте также на русском языке
фото: Reuters
Читайте также
на русском языке

Один із двох водіїв українського автобуса, що потрапив у страшну аварію на автомагістралі A81 в регіоні Сарта у Франції отримав офіційне звинувачення у ненавмисному вбивстві

Про це повідомляє Le Monde із посиланням на заяву прокурорки Парижа Лоре Беккуо, передає RegioNews.

Аварія сталася на автомагістралі A81 поблизу міста Дегре, коли автобус з 58 людьми, переважно українськими підлітками віком 15–17 років, повертався з навчального обміну у французькому місті Плоермель до Кіцманя Чернівецької області.

В результаті аварії загинули четверо дорослих, а понад 50 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Зокрема, 9 осіб зазнали тяжких травм, 18 перебувають у стані середньої тяжкості, а 29 отримали легкі ушкодження.

За даними на 15 червня, стан постраждалих стабілізувався, і загрози життю немає.

Прокуратура Парижа повідомила, що обидва водії автобуса пройшли тестування на наявність алкоголю та наркотичних речовин, яке дало негативний результат. Водія, який перебував за кермом під час аварії, помістили під судовий нагляд. Йому заборонено керувати будь-яким транспортом. Другого водія відпустили без обвинувачень.

Наразі триває розслідування причин аварії, і справа знаходиться на контролі у французьких правоохоронців.

Нагадаємо, що 13 червня на автомагістралі A81 (Ренн–Ле‑Ман) туристичний автобус із дітьми та їхніми супроводжувачами з'їхав у кювет і перекинувся.
Унаслідок цієї ДТП загинули четверо людей, троє з них — громадяни України.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українське МЗС негайно направило до місця події команду дипломатів і консулів на чолі з Послом України у Франції.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Франція Україна аварія ДТП ПДР автобус підлітки прокурор
На Тернопільщині водій Toyota збив пенсіонерку і втік
16 червня 2025, 12:20
На Львівщині 48-річний водій збив жінку на велосипеді
16 червня 2025, 10:46
На Одещині п'яний водій BMW Х5 врізався в дерево: загинув 17-річний юнак, є постраждалі
16 червня 2025, 07:00
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
Злочинна схема на теплоенергетиці Кривого Рогу: 10 фігурантів під підозрою
16 червня 2025, 13:13
На Вінниччині чоловік одружився на тещі, щоб виїхати за кордон
16 червня 2025, 13:09
На Одещині затримали киянина, який заплатив 15 000 доларів за втечу з України
16 червня 2025, 12:59
На Волині затримали двох організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон
16 червня 2025, 12:39
За три зрізаних дерева житель Тернопільщини може сісти на 3 роки у в'язницю
16 червня 2025, 12:30
Бригада "Помста" знищила російську піхоту та бронетехніку під Куп’янськом
16 червня 2025, 12:30
На Тернопільщині водій Toyota збив пенсіонерку і втік
16 червня 2025, 12:20
На Закарпатті чоловік пропонував прикордоннику 1700 доларів, щоб вивезти сина з України
16 червня 2025, 12:19
Уряд Шмигаля під загрозою: в ОП вирішили перезавантажити Кабмін
16 червня 2025, 12:16
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »