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16 червня 2025, 07:00

На Одещині п'яний водій BMW Х5 врізався в дерево: загинув 17-річний юнак, є постраждалі

16 червня 2025, 07:00
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фото: Нацполіція
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Смертельна ДТП сталася 15 червня на трасі в Куяльницькій громаді. На місці аварії загинув підліток, двох пасажирів ушпиталили до лікарні

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, 18-річний водій автомобіля BMW Х5 не впорався з керуванням і в’їхав у дерево.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 17-річний пасажир, ще двоє пасажирів 18-ти та 20-ти років госпіталізовані з різними тілесними ушкодженнями", — йдеться в повідомленні.

Виявилося, що водій — мешканець Подільського району — був п’яний. Слідчі затримали його.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної аварії.

Нагадаємо, в селі Шилівка Полтавського району мотоцикліст врізався в дерево. Постраждалий помер у лікарні.

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