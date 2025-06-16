На Тернопільщині водій Toyota збив пенсіонерку і втік

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Почаєві на вулиці Старотаразька водій автомобіля збив людину та втік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Поліцейські встановили, що під колеса автомобіля Toyota Avensis потрапила місцева жителька 1943 року народження. Її з переломами доправили до лікарні.

Автомобіль правоохоронці знайшли, а за кілька годин після цього встановили й місцеперебування водія-втікача.

У поліції просять очевидців даної ДТП зателефонувати до місцевого відділення поліції та повідомити деталі.

Нагадаємо, на Тернопільщині водійка Toyota наїхала на 71-річну жінку.