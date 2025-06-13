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Президент України прокоментував трагедію у Франції. Там пасажирський автобус, в якому були українці, потрапив у аварію

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За словами президента, у трагічній ДТП у Франції, за інформацією станом на зараз, загинули чотири людини. Троє з них є громадянами України. Також французькі лікарі борються за життя ще двох людей. Решта людей мають середні та легкі поранення, усім їм надається необхідна допомога.

Володимир Зеленський зазначив, що українське МЗС негайно направило до місця події команду дипломатів і консулів на чолі з Послом України у Франції.

"Вдячний французькій владі за масштабне залучення рятувальних служб: понад 50 аварійних бригад були задіяні, щоб терміново доставити наших дітей до лікарень, і вони продовжують допомагати нашим людям. Це справжній вияв французької солідарності. Знаю, що офіс Президента Франції Емманюеля Макрона продовжує допомагати й тримати ситуацію на контролі. Мобілізований також антикризовий центр МЗС Франції та місцеві органи влади", - повідомив президент України.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли про аварію Франції. ДТП сталось на трасі A81 між Ренном і Ле-Маном, в комуні Дегре. Пасажирський автобус з'їхав у кювет. Відомо, що в салоні було близько 60 українців.