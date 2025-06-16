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16 июня 2025, 12:45

Трагедия во Франции: в ДТП погибли украинские подростки – новые детали аварии

16 июня 2025, 12:45
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фото: Reuters
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Один из двух водителей украинского автобуса, попавшего в страшную аварию на автомагистрали A81 в регионе Сарта во Франции, получил официальное обвинение в непреднамеренном убийстве

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на заявление прокурора Парижа Лоре Беккуо, передает RegioNews.

Авария произошла на автомагистрали A81 вблизи города Дегре, когда автобус с 58 людьми, преимущественно украинскими подростками в возрасте 15–17 лет, возвращался из учебного обмена во французском городе Плоермель в Кицман Черновицкой области.

В результате аварии погибли четверо взрослых, а более 50 человек получили травмы разной степени тяжести. В частности, 9 человек получили тяжелые травмы, 18 находятся в состоянии средней тяжести, а 29 получили легкие повреждения.

По данным на 15 июня, состояние пострадавших стабилизировалось и угрозы жизни нет.

Прокуратура Парижа сообщила, что оба водителя автобуса прошли тестирование на наличие алкоголя и наркотических веществ, которое находилось за рулем во время аварии, поместили под судебный надзор.

Сейчас идет расследование причин аварии, и дело находится на контроле у французских правоохранителей.

Напомним, что 13 июня на автомагистрали A81 (Ренн-Ле-Ман) туристический автобус с детьми и их сопровождающими съехал в кювет и опрокинулся.
В результате этого ДТП погибли четыре человека, трое из них — граждане Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинский МИД немедленно направил к месту происшествия команду дипломатов и консулов во главе с Послом Украины во Франции.

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Франция Украина авария ДТП ПДД автобус подростки прокурор
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