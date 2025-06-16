На Львівщині 48-річний водій збив жінку на велосипеді
У Новому Роздолі Львівської області внаслідок наїзду автомобіля травмована велосипедистка. Поліція з'ясовує обставини ДТП
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що інцидент трапився 15 червня на бульварі Довженка.
Як попередньо встановили правоохоронці, 48-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, здійснив наїзд на 28-річну велосипедистку, мешканку Нового Роздолу.
У результаті зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін.
Нагадаємо, 14 червня у Полтаві автомобіль в'їхав у парковку, постраждали п'ятеро людей.
На Одещині п'яний водій BMW Х5 врізався в дерево: загинув 17-річний юнак, є постраждаліВсі новини »
16 червня 2025, 07:00У Полтаві сталась масштабна ДТП, постраждало багато людей
14 червня 2025, 11:31На Житомирщині водій Lexus збив 14-річну дівчинку
13 червня 2025, 16:47
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
Злочинна схема на теплоенергетиці Кривого Рогу: 10 фігурантів під підозрою
16 червня 2025, 13:13На Вінниччині чоловік одружився на тещі, щоб виїхати за кордон
16 червня 2025, 13:09На Одещині затримали киянина, який заплатив 15 000 доларів за втечу з України
16 червня 2025, 12:59Трагедія у Франції: в ДТП загинули українські підлітки – нові деталі аварії
16 червня 2025, 12:45На Волині затримали двох організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон
16 червня 2025, 12:39За три зрізаних дерева житель Тернопільщини може сісти на 3 роки у в'язницю
16 червня 2025, 12:30Бригада "Помста" знищила російську піхоту та бронетехніку під Куп’янськом
16 червня 2025, 12:30На Тернопільщині водій Toyota збив пенсіонерку і втік
16 червня 2025, 12:20На Закарпатті чоловік пропонував прикордоннику 1700 доларів, щоб вивезти сина з України
16 червня 2025, 12:19Уряд Шмигаля під загрозою: в ОП вирішили перезавантажити Кабмін
16 червня 2025, 12:16
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС