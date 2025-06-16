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16 червня 2025, 10:46

На Львівщині 48-річний водій збив жінку на велосипеді

16 червня 2025, 10:46
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фото: Національна поліція
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У Новому Роздолі Львівської області внаслідок наїзду автомобіля травмована велосипедистка. Поліція з'ясовує обставини ДТП

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 15 червня на бульварі Довженка.

Як попередньо встановили правоохоронці, 48-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, здійснив наїзд на 28-річну велосипедистку, мешканку Нового Роздолу.

У результаті зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін.

Нагадаємо, 14 червня у Полтаві автомобіль в'їхав у парковку, постраждали п'ятеро людей.

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Львівська область ДТП ПДР велосипедистка велосипед аварія поліція
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