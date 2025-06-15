Україна повернула тіла ще 1200 полеглих громадян
У неділю, 15 червня, в Україну в межах чергового етапу репатріаційних заходів повернули тіла ще 1 200 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Сьогодні відбулося продовження репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1 200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найближчим часом фахівці проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.
Нагадаємо, 14 червня РФ передала Україні тіла ще 1 200 загиблих українців.
Також вчора Україна провела ще один обмін полоненими із РФ.
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