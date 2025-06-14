Україна провела ще один обмін полоненими із РФ

фото: телеграм Володимира Зеленського

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм глави держави.

"Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень", - написав Зеленський.

Зазначається, що сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

"Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу. Дякую всім, хто допомагає", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 12 червня Україна повернула додому важкопоранених воїнів.