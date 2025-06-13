фото: Координаційний штаб

Вдалося повернути тіла ще 1200 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців, які полягли під час бойових дій

Про це повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

В Україну доставили останки ще 1200 загиблих українських громадян, які загинули під час війни. Серед них - військовослужбовці, які боронили країну на фронті.

Зазначається, що репатріація тіл стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим у Стамбулі. Переговори між сторонами, за інформацією штабу, відбувались у складних умовах, проте дозволили забезпечити повернення тіл на Батьківщину.

Усі останки передані українській стороні у рамках гуманітарного процесу. Далі тіла мають пройти процедуру ідентифікації. Цим займаються експерти Міністерства внутрішніх справ та правоохоронних органів. Після встановлення особистостей, загиблих передадуть родичам для гідного поховання.

Координаційний штаб наголосив, що робота з повернення тіл триває постійно, а сам процес репатріації є надзвичайно складним і потребує міжнародного залучення та дотримання умов безпеки.

Раніше повідомлялося, що українські воїни, які провели в полоні понад три роки, повернулися додому.