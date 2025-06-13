15:14  13 червня
На Закарпатті ремонтують дорогу до Говерли
13:20  13 червня
На Миколаївщині у гаражі підірвався 11-річний хлопчик
12:06  13 червня
У Дніпрі з’явилися гнізда гігантської оси: що відомо
UA | RU
UA | RU
13 червня 2025, 16:22

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих захисників

13 червня 2025, 16:22
Читайте также на русском языке
фото: Координаційний штаб
Читайте также
на русском языке

Вдалося повернути тіла ще 1200 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців, які полягли під час бойових дій

Про це повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

В Україну доставили останки ще 1200 загиблих українських громадян, які загинули під час війни. Серед них - військовослужбовці, які боронили країну на фронті.

Зазначається, що репатріація тіл стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим у Стамбулі. Переговори між сторонами, за інформацією штабу, відбувались у складних умовах, проте дозволили забезпечити повернення тіл на Батьківщину.

Усі останки передані українській стороні у рамках гуманітарного процесу. Далі тіла мають пройти процедуру ідентифікації. Цим займаються експерти Міністерства внутрішніх справ та правоохоронних органів. Після встановлення особистостей, загиблих передадуть родичам для гідного поховання.

Координаційний штаб наголосив, що робота з повернення тіл триває постійно, а сам процес репатріації є надзвичайно складним і потребує міжнародного залучення та дотримання умов безпеки.

Раніше повідомлялося, що українські воїни, які провели в полоні понад три роки, повернулися додому.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
репатріація військові полонені загиблі Координаційний штаб Стамбул Україна
11 дітей з Херсонщини повернулися на підконтрольну Україні територію
13 червня 2025, 14:51
Конфліктна ситуація між сусідами у Павлограді скінчилася побиттям сімейного подружжя
13 червня 2025, 14:25
Нову підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат України
13 червня 2025, 13:33
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
"ПриватБанк" попередив про проведення планових технічних робіт
13 червня 2025, 17:59
У Криму окупанти намагаються відібрати храм у католиків
13 червня 2025, 17:49
Поліцейські Рівненщини затримали 2 зловмисників, які організували незаконний перетин кордону
13 червня 2025, 17:45
На Прикарпатті перекрили канал переправлення чоловіків за кордон
13 червня 2025, 17:43
На Закарпатті 18-річний хлопець заробляв тисячі євро на "мандрівках" для ухилянтів
13 червня 2025, 17:36
На Дніпропетровщині жінка видавала себе за юриста та ошукала військовослужбовців ЗСУ на майже 3,5 млн грн
13 червня 2025, 17:10
На Буковині прикордонники виявили у іноземця підроблені документи
13 червня 2025, 16:52
На Житомирщині водій Lexus збив 14-річну дівчинку
13 червня 2025, 16:47
Мешканця Дніпра засуджено за зґвалтування та сексуальне насильство щодо малолітніх дітей
13 червня 2025, 16:39
У Львові відкрили новий рекрутинговий центр
13 червня 2025, 16:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »