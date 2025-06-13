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13 червня 2025, 17:49

У Криму окупанти намагаються відібрати храм у католиків

13 червня 2025, 17:49
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фото: Центр Національного Спротиву
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У тимчасово окупованому Севастополі росіяни намагаються відібрати храм у католиків.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр Національного Спротиву.

Зазначається, що у Севастополі росіяни намагаються захопити будівлю храму римо-католицької громади. Йдеться про колишній кінотеатр "Дружба", який до Другої світової був костелом. Тепер росіяни хочуть зробити з нього палац одружень чи концертний зал.

"Це черговий приклад утиску релігійних свобод на півострові. Кремль послідовно знищує незалежні громади, які не вписуються у "православні скрєпи" та не підконтрольні Москві", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку червня СБУ втретє підірвала Кримський міст.

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