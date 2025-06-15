фото: t.me/Koord_shtab

В воскресенье, 15 июня, в Украину в рамках очередного этапа репатриационных мероприятий вернули тела еще 1 200 погибших граждан, в том числе военнослужащих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодня произошло продолжение репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1 200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время специалисты проведут идентификацию репатриированных тел.

Напомним, 14 июня РФ передала Украине тела еще 1 200 погибших украинцев.

Также вчера Украина провела еще один обмен пленниками из РФ.