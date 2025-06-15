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15 июня 2025, 13:15

Украина вернула тела еще 1200 погибших граждан

15 июня 2025, 13:15
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фото: t.me/Koord_shtab
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В воскресенье, 15 июня, в Украину в рамках очередного этапа репатриационных мероприятий вернули тела еще 1 200 погибших граждан, в том числе военнослужащих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодня произошло продолжение репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1 200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время специалисты проведут идентификацию репатриированных тел.

Напомним, 14 июня РФ передала Украине тела еще 1 200 погибших украинцев.

Также вчера Украина провела еще один обмен пленниками из РФ.

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Украина РФ война погибшие обмен тела погибших погибшие военные Координационный штаб
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