РФ передала Україні тіла ще 1200 загиблих українців

фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні в рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Нагадаємо, Україна провела ще один обмін полоненими із РФ.