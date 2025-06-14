08:56  14 червня
У Києві чоловік загинув, намагаючись втекти від ТЦК
09:50  14 червня
У центрі Києва проходить Марш Рівності за права одностатевих пар
11:44  14 червня
ЗСУ знищили колону російської техніки на Донеччині
UA | RU
UA | RU
14 червня 2025, 15:16

РФ передала Україні тіла ще 1200 загиблих українців

14 червня 2025, 15:16
Читайте также на русском языке
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Читайте также
на русском языке

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні в рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Нагадаємо, Україна провела ще один обмін полоненими із РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
загиблі тіла загиблих РФ Україна суспільство
В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих захисників
13 червня 2025, 16:22
11 дітей з Херсонщини повернулися на підконтрольну Україні територію
13 червня 2025, 14:51
Стало відомо, скільки українців не планують повертатися з-за кордону
13 червня 2025, 12:54
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
Стало відомо, скільки влада регіонів витратила на закупівлю безпілотників від початку 2025 року
14 червня 2025, 15:59
Україна провела ще один обмін полоненими із РФ
14 червня 2025, 15:05
У Києві СБУ затримала зловмисників, які могли зірвати поставки в Україну засобів РЕБ
14 червня 2025, 14:53
Киянин організував на Закарпатті схему незаконного переправлення чоловіків за кордон
14 червня 2025, 14:24
В Івано-Франківську двоє чоловіків побили військовослужбовця
14 червня 2025, 13:40
На Буковині прикордонники виявили у мікроавтобусі безпілотники на понад 4 млн грн
14 червня 2025, 13:28
СБУ затримала жителя Запоріжжя, який наводив російські ракети і дрони на місто
14 червня 2025, 12:44
Українці все частіше виїжджають за кордон
14 червня 2025, 12:29
ЗСУ знищили колону російської техніки на Донеччині
14 червня 2025, 11:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »