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11 червня 2025, 15:07

Українці можуть заробити до 100 тисяч гривень за збиття ворожих дронів

11 червня 2025, 15:07
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фото: ілюстративне
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Уряд розпочинає експериментальний проєкт, який передбачає залучення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) до протиповітряної оборони. Ця ініціатива має на меті посилити захист України від ворожих безпілотних літальних апаратів

Про це повідомив народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

До складу таких груп можуть входити добровольці, а також особи, які не підлягають мобілізації. Для виконання завдань особи зможуть використовувати також власні автомобілі та спеціальне обладнання.

Учасники програми отримуватимуть грошове забезпечення до 100 тисяч гривень на місяць, пропорційно до ступеня участі. Фінансування передбачено з місцевих бюджетів.

Нагадаємо, ЗСУ показали, як вночі збивали російські "шахеди".

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