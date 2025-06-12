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12 червня 2025, 11:19

За добу прикордонники збили 10 ворожих безпілотників

12 червня 2025, 11:19
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фото: freepik.com
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За останню добу українські прикордонники збили 10 ворожих «шахедів»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Ще одна тривожна ніч для України. Противник вкотре атакував ударними безпілотниками типу "shahed-136". Завдяки злагодженій роботі військовослужбовців Морської охорони Державної прикордонної служби України сім ворожих дронів було знищено на Одещині під час чергового повітряного удару", - йдеться у повідомленні.

Ще три російські безпілотники ліквідували прикордонники на Чернігівщині.

Нагадаємо, українці можуть заробити до 100 тисяч гривень за збиття ворожих дронів.

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