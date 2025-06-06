ЗСУ не вистачає FPV-дронів, - ЗМІ

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Українські військові повідомляють про дефіцит FPV-дронів. Україна почала серйозно відставати від РФ у кількості та якості БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на BBC.

"Ще рік тому ми могли собі дозволити запускати по 100 FPV-шок на день, тепер такого і близько немає", - повідомив командир батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Варакін.

Його слова підтверджують десятки інших командирів, з якими поспілкувалась журналісти видання.

Військові кажуть, що дрони дуже важливі для утримання фронту в Україні, який поступово продавлює армія РФ.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну, випустивши 407 ударних безпілотників та 44 ракети.