У Києві СБУ затримала зловмисників, які могли зірвати поставки в Україну засобів РЕБ

фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Києві двох ділків, які могли зірвати безкоштовні поставки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Як стало відомо, зловмисники почали шантажувати іноземну компанію-виробника пристроїв РЕБ. Вони почали вимагати хабар у представників іноземного підприємства. В обмін на 200 тис. доларів США зловмисники обіцяли домовитися "зі своїми контактерами" про позитивні висновки щодо зазначених виробів.

"Співробітники СБУ завчасно викрили оборудку і затримали обох ділків після передачі всієї суми хабаря, яка відбувалася в Києві", - йдеться у повідомленні.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці травня у Києві затримали податківців, які торгували конфіденційною інформацією з баз даних.