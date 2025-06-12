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12 червня 2025, 12:59

У "Резерв+" можна буде оплатити штраф за порушення військового обліку

12 червня 2025, 12:59
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фото: ілюстративне
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Оплата штрафів за порушення військового обліку запрацює у «Резерв+» наприкінці червня

Про це в інтерв’ю DOU розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає RegioNews.

За словами Черногоренко, нова функція дозволить громадянам сплачувати штрафи онлайн без відвідування ТЦК, банків та подання паперових квитанцій.

"Це зменшить навантаження на операторів ТЦК. Плануємо запуститися у кінці червня", - зазначила вона.

У додатку вже зараз відображається факт порушення військового обліку - червона стрічка з повідомленням про проблему. Після запуску нової функціональності буде додано інформацію про причину порушення: наприклад, "не з’явився на оповіщення" або "не пройшов ВЛК".

Нагадаємо, у "Резерв+" з’явилися нові відстрочки для сімей військових, які мають дитину до 18 років.

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