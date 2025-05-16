У Резерв+ з’явилися нові відстрочки для сімей військових, які мають дитину до 18 років

фото: Міністерство оборони України

В оновленні застосунку Резерв+ додалися дві нові відстрочки — для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК та для сімей, в яких дружина чи чоловік — військові й у них є дитина до 18 років

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"Щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення із результатом", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, в Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Для коректної роботи необхідно оновитися до останньої версії.

Нагадаємо, у квітні Міноборони запустило оновлену версію Резерв+.

Раніше в застосунку Резерв+ стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери.