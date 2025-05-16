У Мінборони прокоментували можливу зустріч Зеленського з Путіним

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Україна планує організувати зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним. Це буде наступним кроком на переговорах із Кремлем

Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив журналістам, повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

"Думаю, наступний крок - має бути організована зустріч на рівні лідерів, і це буде наш наступний крок", - заявив він.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський цього тижня пропонував Путіну провести зустріч, але президент РФ не захотів такого діалогу.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував переговори РФ та України в Туреччині.