У Міноборони заявили, що потрібно закінчувати війну із РФ

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Сили оборони здатні продовжувати боротьбу з російської армією, але потрібно закінчити війну, щоб зберегти життя людей

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Очільник Міноборони вкотре заявив, що Україна хоче миру.

"Україна сфокусована на людях і ми здатні продовжувати боротися, але врешті-решт нам треба закінчити цю війну", - зазначив Умєров.

Як відомо, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори між делегаціями України та Росії. Українські та російські посадовці понад годину обговорювали питання, які стосуються завершення війни.

Нагадаємо, в Мінборони прокоментували можливу зустріч Зеленського з Путіним.