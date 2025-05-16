У Міноборони заявили, що потрібно закінчувати війну із РФ
Сили оборони здатні продовжувати боротьбу з російської армією, але потрібно закінчити війну, щоб зберегти життя людей
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
Очільник Міноборони вкотре заявив, що Україна хоче миру.
"Україна сфокусована на людях і ми здатні продовжувати боротися, але врешті-решт нам треба закінчити цю війну", - зазначив Умєров.
Як відомо, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори між делегаціями України та Росії. Українські та російські посадовці понад годину обговорювали питання, які стосуються завершення війни.
Нагадаємо, в Мінборони прокоментували можливу зустріч Зеленського з Путіним.
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