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12 июня 2025, 12:59

В "Резерв+" можно будет оплатить штраф за нарушение военного учета

12 июня 2025, 12:59
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фото: иллюстративное
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Оплата штрафов за нарушение военного учета заработает в «Резерв+» в конце июня

Об этом в интервью DOU рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает RegioNews.

По словам Черногоренко, новая функция позволит гражданам платить штрафы онлайн без посещения ТЦК, банков и подачи бумажных квитанций.

"Это снизит нагрузку на операторов ТЦК. Планируем запуститься в конце июня", - отметила она.

В приложении уже сейчас отражается факт нарушения военного учета – красная лента с сообщением о проблеме. После запуска новой функциональности будет добавлена информация о причине нарушения: например, "не явился на оповещение" или "не прошел ВЛК".

Напомним, у "Резерв+" появились новые отсрочки для семей военных, имеющих ребенка до 18 лет.

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