В "Резерв+" можно будет оплатить штраф за нарушение военного учета
Оплата штрафов за нарушение военного учета заработает в «Резерв+» в конце июня
Об этом в интервью DOU рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает RegioNews.
По словам Черногоренко, новая функция позволит гражданам платить штрафы онлайн без посещения ТЦК, банков и подачи бумажных квитанций.
"Это снизит нагрузку на операторов ТЦК. Планируем запуститься в конце июня", - отметила она.
В приложении уже сейчас отражается факт нарушения военного учета – красная лента с сообщением о проблеме. После запуска новой функциональности будет добавлена информация о причине нарушения: например, "не явился на оповещение" или "не прошел ВЛК".
Напомним, у "Резерв+" появились новые отсрочки для семей военных, имеющих ребенка до 18 лет.