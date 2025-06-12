В "Резерв+" можно будет оплатить штраф за нарушение военного учета

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Оплата штрафов за нарушение военного учета заработает в «Резерв+» в конце июня

Об этом в интервью DOU рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает RegioNews.

По словам Черногоренко, новая функция позволит гражданам платить штрафы онлайн без посещения ТЦК, банков и подачи бумажных квитанций.

"Это снизит нагрузку на операторов ТЦК. Планируем запуститься в конце июня", - отметила она.

В приложении уже сейчас отражается факт нарушения военного учета – красная лента с сообщением о проблеме. После запуска новой функциональности будет добавлена информация о причине нарушения: например, "не явился на оповещение" или "не прошел ВЛК".

Напомним, у "Резерв+" появились новые отсрочки для семей военных, имеющих ребенка до 18 лет.