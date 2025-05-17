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У Міноборони нагадали про крайні терміни проходження повторної ВЛК для громадян, які мають статус обмежено придатних. Якщо це не зробити своєчасно, можна отримати великий штраф

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає RegioNews.

Військовозобов'язані громадяни, яких до 4 травня 2024 року визнали обмежено придатними до військової служби, повинні знову пройти військово-лікарняну комісію. Тих громадян, які до 5 червня 2025 року не з'являться до ТЦК, поліція розшукає та доставить туди примусово.

Хто повинен пройти повторну ВЛК: громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби. При цьому особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги.

Слід зазначити, що порушення військовозобов'язаними порядку військового обліку в особливий період тягне за собою адміністративну відповідальність. Це карається штрафом від 17 000 до 25 500 гривень.

Нагадаємо, раніше в Резерв+ з'явилась нова послуга. Тепер військові зможуть онлайн оформлювати дві нові відстрочки — для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК та для сімей, в яких дружина чи чоловік — військові й у них є дитина до 18 років.