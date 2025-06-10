12:42  10 червня
Впав із висоти: на Тернопільщині загинув 77-річний чоловік
12:19  10 червня
У Повітряних силах показали роботу мобільних вогневих груп на Одещині
09:59  10 червня
На Закарпатті правоохоронці зупинили "швидку" з ухилянтами
UA | RU
UA | RU
10 червня 2025, 10:58

Масовані удари Росії гучніші за спроби світу зупинити війну, – Зеленський

10 червня 2025, 10:58
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС Києва
Читайте также
на русском языке

Світ має посилити жорсткий тиск проти ворога, щоб зупинити масовані обстріли України

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями стали також Одеса, Дніпровщина, Чернігівщина.

"Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним", – зазначив Зеленський.

Він додав, що лише конкретні дії, а не політичні формули, можуть зупинити агресію та змусити Росію до миру.

"Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 10 червня росіяни атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Володимир Зеленський Росія російська армія атака США Європа
Київщина після нічної атаки: поранений чоловік і десятки пошкоджених об'єктів
10 червня 2025, 10:27
Атака дронами по Одесі: кількість загиблих і постраждалих зросла
10 червня 2025, 08:53
Нічна атака на Київ: є постраждалі, зруйновані будівлі та пожежі
10 червня 2025, 07:03
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
У колишнього правоохоронця з Дніпра знайшли 16 квартир у центрі Львова
10 червня 2025, 13:11
Жителька Одеси через образу підпалила будинок коханого
10 червня 2025, 13:03
Суд відправив до СІЗО юнака, який готував теракт у Миколаєві
10 червня 2025, 13:03
Обстріл Київщини: рятувальники загасили масштабну пожежу
10 червня 2025, 12:57
У Миколаєві запустили завод із переробки будівельного сміття
10 червня 2025, 12:53
У Дніпрі посилили безпеку на Алеї Героїв після актів вандалізму
10 червня 2025, 12:46
Впав із висоти: на Тернопільщині загинув 77-річний чоловік
10 червня 2025, 12:42
СБУ затримала агентку ФСБ, яка коригувала удари по Харкову
10 червня 2025, 12:33
У Повітряних силах показали роботу мобільних вогневих груп на Одещині
10 червня 2025, 12:19
У Житомирській області викрито масштабну схему переправлення чоловіків за кордон
10 червня 2025, 12:16
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »