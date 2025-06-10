Масовані удари Росії гучніші за спроби світу зупинити війну, – Зеленський

фото: ДСНС Києва

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями стали також Одеса, Дніпровщина, Чернігівщина.

"Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним", – зазначив Зеленський.

Він додав, що лише конкретні дії, а не політичні формули, можуть зупинити агресію та змусити Росію до миру.

"Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 10 червня росіяни атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу.