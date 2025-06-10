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10 червня 2025, 08:53

Атака дронами по Одесі: кількість загиблих і постраждалих зросла

10 червня 2025, 08:53
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фото: Одеська обласна прокуратура
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У ніч на 10 червня Одеса зазнала чергової масованої атаки з боку збройних сил РФ. Ворог застосував понад 10 ударних безпілотників, які влучили по об'єктах цивільної інфраструктури

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків, ще дев'ятеро людей постраждали. Серед поранених — п'ятеро жінок та троє чоловіків, одна місцева мешканка зазнала гострої реакції на стрес.

Під удар потрапили житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, будівля пологового будинку, приватна медична клініка, спортивний комплекс, зоопарк, будівля залізничного вокзалу та приватні автомобілі містян.

На місцях подій працюють прокурори, слідчі СБУ та інші правоохоронні органи, які фіксують наслідки чергової збройної агресії Росії проти мирного населення.

Огляд руйнувань триває, повний перелік пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на вівторок, 10 червня, внаслідок чергової російської атаки на Одесу загинув 59-річний чоловік.

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