Київщина після нічної атаки: поранений чоловік і десятки пошкоджених об'єктів
У ніч на 10 червня Київщина зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку російських окупантів. Повітряна тривога тривала майже сім годин
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
За його словами, попри ефективну роботу ППО, є наслідки ворожих ударів у кількох районах області.
У Бориспільському районі постраждав 57-річний чоловік — у нього діагностовано забій м’яких тканин грудної клітини. Потерпілому надали допомогу в лікарні, наразі його стан задовільний, рекомендовано амбулаторне спостереження.
Також у районі ліквідовано пожежу приватного будинку, пошкоджено 7 будинків, 2 автомобілі та скління у двох багатоповерхівках.
У Броварському районі зафіксовано пошкодження 21 приватного будинку, 5 автомобілів та двох гаражних приміщень.
У Фастівському районі постраждали приватний будинок і два автомобілі, також ліквідовано пожежу ангарів.
У Обухівському районі пошкоджено два ангарні приміщення.
Оперативні служби області продовжують ліквідацію наслідків атаки, надають допомогу мешканцям та обстежують пошкоджене майно.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували Київ. Постраждали 4 осіб, зафіксовано серйозні руйнування в семи районах міста. В Одесі внаслідок російської атаки на Одесу загинули двоє людей.