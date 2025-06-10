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10 червня 2025, 10:27

Київщина після нічної атаки: поранений чоловік і десятки пошкоджених об'єктів

10 червня 2025, 10:27
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фото: Київська ОВА
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У ніч на 10 червня Київщина зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку російських окупантів. Повітряна тривога тривала майже сім годин

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, попри ефективну роботу ППО, є наслідки ворожих ударів у кількох районах області.

У Бориспільському районі постраждав 57-річний чоловік — у нього діагностовано забій м’яких тканин грудної клітини. Потерпілому надали допомогу в лікарні, наразі його стан задовільний, рекомендовано амбулаторне спостереження.

Також у районі ліквідовано пожежу приватного будинку, пошкоджено 7 будинків, 2 автомобілі та скління у двох багатоповерхівках.

У Броварському районі зафіксовано пошкодження 21 приватного будинку, 5 автомобілів та двох гаражних приміщень.

У Фастівському районі постраждали приватний будинок і два автомобілі, також ліквідовано пожежу ангарів.

У Обухівському районі пошкоджено два ангарні приміщення.

Оперативні служби області продовжують ліквідацію наслідків атаки, надають допомогу мешканцям та обстежують пошкоджене майно.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували Київ. Постраждали 4 осіб, зафіксовано серйозні руйнування в семи районах міста. В Одесі внаслідок російської атаки на Одесу загинули двоє людей.

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