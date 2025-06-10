Массированные удары России громче попыток мира остановить войну, – Зеленский

фото: ГСЧС Киева

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, сегодня был один из самых больших ударов по Киеву. Мишенями стали также Одесса , Днепровщина, Черниговщина.

"Повреждены обычные дома, городская инфраструктура, в Одессе стал российской мишенью даже роддом. Ранены 13 человек. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным", – отметил Зеленский.

Он добавил, что только конкретные действия, а не политические формулы могут остановить агрессию и заставить Россию к миру.

"Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, не имеющей альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 10 июня россияне атаковали Украину 322 средствами воздушного нападения.