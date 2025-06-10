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10 июня 2025, 10:58

Массированные удары России громче попыток мира остановить войну, – Зеленский

10 июня 2025, 10:58
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фото: ГСЧС Киева
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Мир должен усилить жесткое давление против врага, чтобы остановить массированные обстрелы Украины

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, сегодня был один из самых больших ударов по Киеву. Мишенями стали также Одесса , Днепровщина, Черниговщина.

"Повреждены обычные дома, городская инфраструктура, в Одессе стал российской мишенью даже роддом. Ранены 13 человек. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным", – отметил Зеленский.

Он добавил, что только конкретные действия, а не политические формулы могут остановить агрессию и заставить Россию к миру.

"Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, не имеющей альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 10 июня россияне атаковали Украину 322 средствами воздушного нападения.

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