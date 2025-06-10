Нічна атака на Україну: ворог застосував 322 повітряні цілі
У ніч на 10 червня росіяни атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог застосував 315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різного типу, 2 балістичні ракети KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені(без негативних наслідків).
Зазначається, що основний напрямок удару – столиця України місто Київ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) у 16 локаціях.
Нагадаємо, за минулий тиждень, із 1 по 8 червня, Сили оборони України знищили близько 7 590 окупантів, а також 2 798 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників.