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04 червня 2025, 10:25

Окупанти запустили по Україні майже сотню дронів: скільки збила ППО

04 червня 2025, 10:25
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 4 червня росіяни атакували Україну 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 36 — збито вогневими засобами ураження, ще 25 — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 3 червня Служба безпеки України провела успішну спецоперацію із підриву підводних опор Кримського мосту.

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