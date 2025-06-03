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03 червня 2025, 15:21

СБУ втретє підірвала Кримський міст: деталі спецоперації

03 червня 2025, 15:21
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фото: СБУ
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У ніч на 3 червня, о 4:44 ранку, Служба безпеки України провела успішну спецоперацію із підриву підводних опор Кримського мосту. Операція тривала кілька місяців і завершилася без жертв серед цивільного населення

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, під час операції було застосовано 1100 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті. Вибух серйозно пошкодив підводні підпірки конструкції на рівні дна. Міст перебуває в аварійному стані.

Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк особисто координував підготовку та проведення операції.

"Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі уразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою", – заявив Малюк.

Він наголосив, що Кримський міст є законною ціллю, адже використовується Росією для військової логістики. "Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації отримають нашу жорстку відповідь", – підкреслив очільник СБУ.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України здійснила безпрецедентну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у глибокому тилу Росії, де дислокується стратегічна авіація ворога.

Під час операції, що отримала кодову назву "Павутина", було знищено 41 літак, серед яких – важливі стратегічні бомбардувальники А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

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