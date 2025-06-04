Оккупанты запустили по Украине почти сотню дронов: сколько сбило ПВО
В ночь на 4 июня россияне атаковали Украину 95-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежен 61 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 36 – сбиты огневыми средствами поражения, еще 25 – локационно потеряны (без негативных последствий).
Основными направлениями воздушного удара являются Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина, Одесщина и Донетчина.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 7 локациях.
Напомним, в ночь на 3 июня Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию по подрыву подводных опор Крымского моста.
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