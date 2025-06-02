Операція "Павутина": стало відомо, скільки знищено російських літаків

фото: СБУ

Під час масованої атаки дронів по військових аеродромах на території Росії знищено щонайменше 13 російських літаків

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації РНБО, передає RegioNews.

Зазначається, що ще більше літаків зазнало пошкоджень.Їх уражено на тих аеродромах, з яких росіяни готували черговий обстріл України.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", в результаті якої на низці російських аеродромів палали транспортні літаки та стратегічні бомбардувальники. Повідомлялося про ураження понад 40 літаків.

Згодом СБУ оприлюднила подробиці спецоперації.

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