10:37  01 червня
На Закарпатті сталося два землетруси
10:13  01 червня
У Вінниці стартував благодійний напівмарафон, щоб зібрати кошти на дрони для ЗСУ
09:59  01 червня
За добу ЗСУ знищили 1230 російських військових
UA | RU
UA | RU
01 червня 2025, 16:59

З’явилися подробиці про спецоперацію СБУ, внаслідок якої були знищені літаки стратегічної авіації РФ

01 червня 2025, 16:59
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України успішно здійснила масштабну спецоперацію "Павутина", після тривалої підготовки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Контролював хід операції особисто український президент, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Реалізовував задум голова Служби безпеки України Василь Малюк та колектив служби.

Як зазначається, ця операція була надскладною з логістичної точки зору.

СБУ спочатку переправила до РФ fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території країни-агресорки безпілотники були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажівках.

В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили і безпілотники полетіли вражати російські літаки.

Нагадаємо, 1 червня українські спецслужби завдали ударів по російських аеродромах, де базуються основні сили стратегічної авіації ворога.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
спецоперація СБУ літак аеродром РФ атака дрон
Сили оборони уразили дороговартісний російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2"
31 травня 2025, 17:00
Ворог значно активізувався та наступає на Запорізькому напрямку, — Сирський
31 травня 2025, 14:25
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 31 травня
31 травня 2025, 13:15
Всі новини »
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
У травні росіяни понад 60 разів обстріляли Харків
01 червня 2025, 18:33
Уперше у світовій історії сили стратегічної авіації розгромлені прямо на своїх базах ударом дронів
01 червня 2025, 17:19
Експерт розповів, чи відповість РФ на удари по аеродромах
01 червня 2025, 16:37
Командувач Сухопутних військ подав рапорт про відставку: названа причина
01 червня 2025, 16:26
У Миколаївській області росіяни атакували цивільних
01 червня 2025, 16:14
Росіяни атакували Херсон: одна людина загинула, двоє поранені
01 червня 2025, 15:59
Частина Полтави залишилась без світла: названа причина
01 червня 2025, 15:39
Стало відомо, хто очолить українську делегацію на переговорах із РФ у Стамбулі 2 червня
01 червня 2025, 15:13
Вражено понад 40 літаків: російські аеродроми палають внаслідок унікальної спецоперації СБУ
01 червня 2025, 14:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »