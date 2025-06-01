З’явилися подробиці про спецоперацію СБУ, внаслідок якої були знищені літаки стратегічної авіації РФ
Служба безпеки України успішно здійснила масштабну спецоперацію "Павутина", після тривалої підготовки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
Контролював хід операції особисто український президент, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Реалізовував задум голова Служби безпеки України Василь Малюк та колектив служби.
Як зазначається, ця операція була надскладною з логістичної точки зору.
СБУ спочатку переправила до РФ fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території країни-агресорки безпілотники були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажівках.
В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили і безпілотники полетіли вражати російські літаки.
Нагадаємо, 1 червня українські спецслужби завдали ударів по російських аеродромах, де базуються основні сили стратегічної авіації ворога.