З’явилися подробиці про спецоперацію СБУ, внаслідок якої були знищені літаки стратегічної авіації РФ

фото: СБУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Контролював хід операції особисто український президент, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Реалізовував задум голова Служби безпеки України Василь Малюк та колектив служби.

Як зазначається, ця операція була надскладною з логістичної точки зору.

СБУ спочатку переправила до РФ fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території країни-агресорки безпілотники були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажівках.

В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили і безпілотники полетіли вражати російські літаки.

Нагадаємо, 1 червня українські спецслужби завдали ударів по російських аеродромах, де базуються основні сили стратегічної авіації ворога.