Операция "Паутина": стало известно, сколько уничтожено российских самолетов
Во время массированной атаки дронов по военным аэродромам на территории России уничтожены по меньшей мере 13 российских самолетов
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО, передает RegioNews.
Отмечается, что еще больше самолетов получили повреждения. Они поражены на тех аэродромах, из которых россияне готовили очередной обстрел Украины.
Напомним, 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой на ряде российских аэродромов пылали транспортные самолеты и стратегические бомбардировщики. Сообщалось о поражении более 40 самолетов.
Впоследствии СБУ обнародовала подробности спецоперации.
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Появились подробности о спецоперации СБУ, в результате которой были уничтожены самолеты стратегической авиации РФВсе новости »
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