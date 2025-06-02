Операция "Паутина": стало известно, сколько уничтожено российских самолетов

фото: СБУ

Во время массированной атаки дронов по военным аэродромам на территории России уничтожены по меньшей мере 13 российских самолетов

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО, передает RegioNews.

Отмечается, что еще больше самолетов получили повреждения. Они поражены на тех аэродромах, из которых россияне готовили очередной обстрел Украины.

Напомним, 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой на ряде российских аэродромов пылали транспортные самолеты и стратегические бомбардировщики. Сообщалось о поражении более 40 самолетов.

Впоследствии СБУ обнародовала подробности спецоперации.

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