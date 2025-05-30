фото: з відкритих джерел

Дефіцит кваліфікованих спеціалістів на тимчасово окупованих українських землях змушує загарбників завозити рятувальників з Росії

Про це передає RegioNews із посиланням на Центр національного спротиву.

"На ТОТ росіяни не змогли набрати достатню кількість рятувальників і змушені завозити "гастролерів" з РФ. Більшість українських фахівців виїхали через окупацію, а серед місцевих охочих із потрібною кваліфікацією не знайшлось.

Попри роки окупації, ворог так і не спромігся налагодити базові функції життєдіяльності – і тепер змушений імпортувати кадри з глибинки "імперії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій Луганщині росіяни почали готувати нове покоління пропагандистів.