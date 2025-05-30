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30 травня 2025, 06:14

Окупанти завозять на тимчасово захоплені території України російських рятувальників, – ЦНС

30 травня 2025, 06:14
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фото: з відкритих джерел
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Дефіцит кваліфікованих спеціалістів на тимчасово окупованих українських землях змушує загарбників завозити рятувальників з Росії

Про це передає RegioNews із посиланням на Центр національного спротиву.

"На ТОТ росіяни не змогли набрати достатню кількість рятувальників і змушені завозити "гастролерів" з РФ. Більшість українських фахівців виїхали через окупацію, а серед місцевих охочих із потрібною кваліфікацією не знайшлось.

Попри роки окупації, ворог так і не спромігся налагодити базові функції життєдіяльності – і тепер змушений імпортувати кадри з глибинки "імперії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій Луганщині росіяни почали готувати нове покоління пропагандистів.

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